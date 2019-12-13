У Чернівцях біля Центральної площі запрацювало традиційне "Пряникове містечко", де впродовж трьох днів волонтери продаватимуть солодощі. А гроші, які виручать від продажу, віддадуть на допомогу важкохворим дітям.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уже п’ятий рік поспіль традиційно ми відкриваємо наше пряникове містечко у центрі Чернівців. Зараз тут представлені близько 40 солодких будиночків. Серед цьогорічних пряникових родзинок – смачна ялинка, українська хатинка, сніговики та символи 2020 року – мишенята. Їстівні будиночки продаватимуть з аукціону. Стартують з 300 гривень за один шедевр", – сказала волонтерка Катерина Пономарьова.

Різні солодощі у пряниковому містечку продаватимуть упродовж трьох днів, а 15 грудня проведуть аукціон, на якому з молотка підуть солодкі будиночки.

У центрі Чернівців волонтери відкрили "Пряникове містечко" / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

У програмі роботи пряникового містечка передбачені майстеркласи з дітками з розпису пряників та виготовлення пряникових іграшок на ялинку.

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Всі представлені на заході пряникові витвори мистецтва пекли волонтери та небайдужі чернівчани.

Організатори зазначають, що зібрані гроші спрямують на 42 важкохворих дітей. Куплять не обладнання, а звичайні щоденні речі, які їм дуже потрібні.