В Ужгороді стартував триденний фестиваль різдвяних пряників

Закарпатський фестиваль пряників стартував сьогодні, 13 грудня, в Ужгороді й триватиме впродовж вихідних.

Про це повідомляється на офіційній сторінці заходу в Facebook.

"Закарпатський фестиваль пряників стартував сьогодні в Ужгороді, в історичному комплексі Совине Гніздо", – йдеться в повідомленні.

Головна подія фестивалю – виставка-продаж різдвяних пряникових будиночків від професійних та непрофесійних кондитерів, які займаються випіканням пряників вдома. Принести свій пряниковий будиночок і взяти участь у виставці-продажу може будь-хто.

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Цьогоріч на фестивалі планують встановити рекорд – з найбільшої кількості пряникових будиночків в одному місці. Організатори очікують, що будиночків буде понад сотню.

Також цей фестиваль благодійний – щороку 10% виторгу від продажу будиночків та кошти з благодійного аукціону, який проводять в останній день фесту, йдуть на лікування хворим дітям. Цьогоріч допомогу нададуть дівчинці з Ужгорода – трирічній Марійці, яка зараз перебуває на лікуванні в Італії.