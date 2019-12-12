У Латвії туристи можуть потрапити до міста гігантських сніговиків

У місті Добеле на півдні Латвії вдесяте "зібралися" штучні гігантські сніговики.

Про це пише Turist.

"За 10 років існування цих зимових жителів на вулицях Добеле було створено понад 130 різних фігур сніговиків – музикантів, поетів, представників найрізноманітніших професій, королів і лицарів, спортсменів і космонавтів. Щороку організатори цього своєрідного фестивалю сніговиків додають до своєї великої родини нові фігури, латають старі, а з деякими й прощаються назавжди", - йдеться в повідомленні.

Вперше сніговими тут з'явилися 10 років тому завдяки співпраці влади міста з місцевими підприємцями. Матеріал для скульптур надали місцеві підприємства Tenax (пінополістирол) і BalticCandles (на місцевій свічковий фабриці для сніговиків відлили очі й носи). Автором же ідеї став архітектор Яніс Кукша, якому дуже хотілося перетворити місто на казку.

Щороку тематика зборів сніговиків не зі снігу змінюється. Цієї зими творці скульптур вирішили зробити акцент на музиці – на набережній річки Берзе, неподалік Добельської музичної школи й нового концертного залу Zinta, з'явився цілий джаз-бенд з восьми музикантів. У інших же місцях Добеле облаштувалися інші казкові персонажі – Король і Білий кіт, Спрідітіс і Мати вітру, Аннель, Лаймдота і Кангарс, Лачплесіс і Чорний лицар.

Фото: turist.delfi.ee