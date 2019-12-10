На талліннській телевежі відкриється VR-атракціон

З 10 грудня на телевежі в столиці Естонії запрацює атракціон віртуальної реальності.

Відвідувачі зможуть побачити вежу й місто з нового ракурсу на висоті 175 метрів, повідомляє Turist.

Пригода займе близько 10 хвилин. Учасникам потрібно буде пройтися краєм вежі та сісти в НЛО. Випробувати VR-атракціон "Політ навколо телевежі" зможуть охочі віком від 6 років, чиє здоров'я дає змогу отримувати екстремальні відчуття. Для більшої достовірності творці атракціону підготували детальні 3D-моделі телевежі та платформи, що літає.

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"Віртуальна реальність представляє нову і гарну можливість тим, хто боїться висоти і не наважується вийти на реальний карниз, а також тим, хто бажає отримати екстремальні відчуття взимку, коли наш атракціон "Прогулянка краєм" тимчасово закритий", - сказав директор телевежі Юрі Крійземанн.

Проектом займалася компанія Maru VR Productions. Вона розробила понад 20 рішень віртуальної реальності, серед яких інтерактивний тур Старим Таллінном.

Фото: Tallinna Teletorn