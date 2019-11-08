Вулиці Таллінна прибиратимуть роботи

У Таллінні з'являться роботи, створені естонським стартапом Lumebot, які прибиратимуть вулиці міста.

Про це повідомляє Postimees.

"Уже в цьому місяці на вулицях Таллінна можна буде побачити створених естонським стартапом Lumebot автономних снігоприбиральних роботів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що роботи можуть прибирати не тільки опале листя і сміття, а й сніг. Робот, який важить 500 кг, здатний прибрати до 5000 квадратних метрів або близько 12 кілометрів тротуарів.

За словами співзасновника Lumebot Каспара Кікерпілля, роботи оснащені високотехнологічними датчиками, що дозволяє їм безпечно маневрувати поряд з пішоходами і об'їжджати різні перешкоди.

Наголошується, що одним з перших клієнтів став науковий парк Tehnopol в Мустамяе, де роботи вже відповідають за чистоту території починаючи з 1 листопада.

Фото: Lumebot