Київстар запустив мережу “Інтернету речей” ще в трьох областях

Мобільний оператор “Київстар" після успішного тестування розгорнув технологію NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) - мережу для «розумних» пристроїв - ще в трьох областях України - у Харківській, Дніпропетровській і Львівській.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Після успішного тестування в першому півріччі 2019 року Київстар розгорнув технологію NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) - мережу для «розумних» пристроїв - в Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях. Якість роботи мережі було перевірено з використанням обладнання на чотирьох промислових і муніципальних підприємствах, а також за участю підприємств ЖКГ, постачальників тепла і водних ресурсів, ІТ-розробників обладнання для “Інтернету речей””, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з моменту початку тестування мережа NB-IoT вже пілотно працює на 28 фрагментах мережі Київстар в Києві, Одесі, Львові, Харкові та Дніпрі.

Як зазначив директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар Ілля Польшаков, промисловий IoT для Київстар є стратегічним напрямком розвитку, поштовх якому в Україні дала поява стандарту зв'язку 4G. “Наш досвід показує, що бізнес різних напрямків зацікавлений в технології мережі для «розумних» пристроїв, адже це можливість автоматизувати системи обліку споживання ресурсів на підприємстві, а це означає, що компанії можуть значно оптимізувати операційні витрати”, - сказав він.

За словами Польшакова, Київстар розробляє для своїх клієнтів такі проєкти і інструменти, які дозволять забезпечити легке і зручне функціонування бізнесу в Україні.

У Київстар розповіли, що ключовим учасником в ланцюзі тестування мережі є так званий “розумний” лічильник, який здійснює моніторинг якості електро- і тепломережі та подачі води або газу. Тестування з використанням інтелектуальних лічильників дозволяє перевірити повний цикл роботи мережі NB-IoT, оперативно виявити дефекти і усунути помилки.

У пресслужбі зазначили, що одним з партнерів, який приєднався до тестування мережі на початку року і на базі якого Київстар надалі розгорнув мережу NB-IoT, стала компанія-розробник ІТ-рішень в сфері обліку природних ресурсів «ІТР Україна». В якості тестових зразків фахівці підключили до мережі NB-IoT на базі стандарту зв'язку 4G (LTE) електронні лічильники показань споживання газу, води і електрики, дані з яких автоматично надходили на сервер компанії «ІТР Україна».

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За словами директора «ІТР Україна» Лева Ваняна, технологія NB-IoT дозволяє запропонувати ряд рішень у сфері «інтернету речей» - від передачі даних з лічильників до аналізу і синхронізації даних з хмарними додатками. “Головна перевага технології - її низька енерговитратність при високій швидкості передачі даних. Ми очікуємо, що мережа NB-IoT стане такою, яка широко користується попитом у сферах ЖКГ, комунального транспорту і на підприємствах агропромислового комплексу”, - підкреслив він.

За інформацією Київстар, в цілому учасники проведеного тестування констатували, що економія в проєкті Smart Metering - «розумні» датчики вимірювання споживання водних ресурсів - становить близько 17% всіх операційних витрат підприємства. Економія включає в себе скорочення витрат на оплату праці персоналу, палива і обслуговування авто.

Бізнесклієнти Київстар можуть замовити як підключення до мережі NB-IoТ, так і «розумні» пристрої і програмне забезпечення для моніторингу та управління.

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