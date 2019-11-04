Київстар у третьому кварталі цього року сплатив до бюджету 2 мільярди

Національний телеком-оператор “Київстар” у третьому кварталі цього року інвестував у нові технології 1,4 млрд грн, завдяки чому суттєво розширив мережу 4G і на 12% збільшив кількість абонентів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“У 3-му кварталі 2019 р. капітальні витрати Київстар склали 1,4 млрд грн, на 86% більше, ніж в аналогічному кварталі 2018. Завдяки збільшенню інвестицій у нові технології, компанія розширила мережу 4G – на сьогодні це 7885 населених пунктів. Як результат, кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, зросла на 12%, а використання дата-трафіку на абонента – на 69%”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що загалом завдяки новим технологіям Київстар уже охопив мережею 4G територію, де мешкає більше 70% населення України, та забезпечив найвищу швидкість мобільного інтернету.

За даними оператора, у третьому кварталі 2019 року послугами мобільного зв’язку Київстар скористалось 26,4 млн абонентів. З них понад 60% - мобільним інтернетом. Кількість таких абонентів порівняно з 3-ім кварталом 2018 року зросла на 12%. У середньому кожен абонент Київстар використовує 566 хвилин на місяць - трохи більше, ніж у 3-ому кварталі 2018. Використання мобільного інтернету на абонента у 3-ому кварталі 2019 року збільшилось на 69% - до 3969 Мб.

Як зазначив президент Київстар Олександр Комаров, компанія почала більше інвестувати у розвиток 4G і щодня підключає нові населені пункти – переважно у сільській місцевості, реалізуючи таким чином завдання соціальної важливості. “Наші абоненти збільшили майже удвічі використання дата-трафіку. І це завдання соціальної важливості, щоб громадяни України, незалежно від того, де вони живуть, могли навчатись, професійно зростати, вести підприємницьку діяльність за допомогою швидкісного мобільного інтернету”, - сказав Комаров.

У пресслужбі також повідомили, що загальний дохід Київстар у 3-ому кварталі 2019 року збільшився на 18,3% - до 5,8 млрд грн. Виручка від послуг мобільного зв’язку зросла на 18,8% - до 5,4 млрд грн, а доходи від послуг мобільної передачі даних збільшились на 36,9% порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до 2,8 млрд грн, і становлять 51% у загальному доході від мобільного зв’язку.

Доходи від послуг фіксованого зв’язку у 3-ому кварталі 2019 року зросли на 10,3% - до 333 млн грн. Кількість абонентів, що підключили послугу «Домашній інтернет», збільшилась на 11% і досягла 981 тис. Середній дохід (ARPU) від абонента цієї послуги зріс на 4% порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до 74 грн на абонента. Як розповіли в Київстар, це пояснюється стабільним попитом клієнтів на інноваційні пропозиції оператора, завдяки яким можна користуватись послугами мобільного зв’язку, фіксованого інтернету та цифрового ТБ за єдиним рахунком, при цьому суттєво заощаджуючи на повному комплексі послуг.

Крім цього, за даними пресслужби, Київстар утримує лідерство серед телекомоператорів України за обсягами виконання зобов’язань перед державним бюджетом – у 3 кварталі цього року компанія сплатила податків, зборів та платежів за радіочастоти на суму 2 млрд грн.

Фото: Київстар