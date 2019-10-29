Київстар підписав план заходів щодо розвитку 4G/LTE

Компанія "Київстар" підписала спільний план заходів, спрямованих на виконання указу Президента України Володимира Зеленського про забезпечення загальнонаціонального покриття 4G/LTE.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі оператора.

“Київстар розглядає можливість передати державі 1,8 МГц частот в діапазоні 900 МГц для розподілу між двома іншими мобільними операторами, за умови надання погодження відповідними уповноваженими органами корпоративного управління компанії. Для Київстару також важливо, щоб при перерозподілі частот діапазону 900 МГц зберігалась висока якість зв’язку для понад 26 мільйонів абонентів”, - зазначили в компанії.

Оскільки лише в Україні співіснують у 900 діапазоні частот несумісні технології CDMA і GSM, виникають певні проблеми передачі сигналу. За планом регулятора, компанія повинна віддати «чисті» частоти, натомість працювати в «забрудненому» спектрі. Недостатність спектрального ресурсу може призвести до значного погіршення якості.

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Київстар - єдина компанія, яка вже вдруге виступає донором частотного ресурсу для всього ринку, готова піти на добровільну здачу частини спектра, якщо з боку НКРЗІ буде виконано ряд умов із забезпечення якості зв’язку для мільйонів її абонентів. У тому числі йдеться про розробку та затвердження зміни до нормативно-правових актів, де зафіксовано порядок виявлення радіозавад для різних технологій та механізми їх усунення коштом оператора, що створює такі завади.

Також необхідно звільнити діапазон 878,52 МГц (CDMA band 5) від технології CDMA впродовж одного року та подальшого повного припинення використання цієї радіотехнології для гармонізації з Європейськими нормами. А на законодавчому рівні потрібно визначити поняття «коефіцієнт придатності радіочастотного ресурсу», що дасть можливість оцінювати реальну ємність ресурсу задля врахування навантаження на мережу.

Фото: Київстар