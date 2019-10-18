Київстар підключив до 4G ще 50 населених пунктів у шести областях

Національний телеком-оператор “Київстар” підключив до мережі 4G ще 50 населених пунктів у шести областях України, і тепер 4G зв’язок доступний у 6867 містах і селах з населенням понад 29 мільйонів.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Київстар збільшив територію мережі 4G у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Хмельницькій областях. Швидкісним мобільним інтернетом за технологією LTE можуть користуватись мешканці ще 50 населених пунктів цих областей”, - йдеться у повідомленні.

Серед таких нових населених пунктів, які підключені до мережі 4G, - Турбів, Перегінське, Білогір’я, Гніздичів, Ізяслав тощо.

Таким чином, за даними оператора, мережа 4G Київстар відтепер працює у 6867 населених пунктах, з яких 90% розташовані у сільській місцевості. Загальна кількість жителів на території доступності 4G зв’язку - понад 29 млн осіб, або 70% населення України. На сьогодні в мережі Київстар послугами 4G скористалось понад 7 млн 500 тисяч абонентів.

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Як повідомлялося, за результатами дослідження міжнародної компанії Ookla, в 2019 році середня швидкість мобільного інтернету в Україні зросла до 20,9 Мбіт/c, у порівнянні з 16,17 Мбіт/c у 2018 році. Лідером швидкості мобільної передачі даних є компанія Київстар.

Як вважають експерти Київстар, зростання середньої швидкості мобільного інтернету в Україні пов’язано з активним переходом абонентів до більш прогресивних технологій передачі даних.

Щоб користуватись послугами 4G, абонентові потрібен відповідний смартфон з підтримкою технології LTE та USIM-картка. Замінити стару SIM-карту на USIM можна безкоштовно в понад 8 тисячах торгових точок по всій Україні.

Фото: Київстар