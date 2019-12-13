Ужгородський шоколатьє представив новорічну солодку скульптуру

На Закарпатті відомий кондитер Валентин Штефаньо традиційно перед новорічними святами представив шоколадну скульптуру – казкові санки з оленями на засніженому дереві.

Про це в мережі Facebook повідомив експерт з туризму на Закарпатті професор Федір Шандор. "Найкращий кондитер України Валентин Штефаньо вчергове порадував закарпатців і гостей Ужгорода напередодні Різдвяних свят своєю солодкою роботою: "Свято наближається" із білого, чорного і молочного шоколаду", - зазначив Шандор. Читайте також: В Ужгороді стартував триденний фестиваль різдвяних пряників Скульптура виготовлена у формі засніженого дерева, на якому зупинилися казкові сани Санти із впряженими північними оленями. Фото: Федір Шандор / Facebook