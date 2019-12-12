В аеропорту Вільнюса створили ялинку з конфіскованих у пасажирів речей
Як повідомляє ЦТС, ідея створити незвичайний артоб'єкт спала на думку одному з начальників зміни служби безпеки летовища.
Ялинку прикрасили ножі з лезами завдовжки понад 6 см, порожні патрони, викрутки, запальнички. Також на ній можна побачити пластиковий меч і картонний пістолет (зі зрозумілих причин справжню зброю в аеропорту не змогли повісити).
На верхів'я ялинки поставили "зірку" з приварених ножів для сиру. "Коли люди подорожують, вони хочуть взяти з собою все - їхній улюблений сир і їхній улюблений ніж", - сказав директор департаменту безпеки аеропортів Литви Відас Кшан.
За його словами, найпопулярніші предмети, які заборонено перевозити в ручній поклажі, – газові балончики.
"Однак люди не знають або забувають про це. Газові диспенсери конфіскують уп'ятеро частіше за, наприклад, ножі", - уточнює Відас Кшан.
Друге місце за популярністю займають електрошокери, які також входять до списку заборонених предметів на борту літака.