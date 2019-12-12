В аеропорту Вільнюса створили ялинку з конфіскованих у пасажирів речей

Пасажирів Вільнюського аеропорту цьогоріч зустрічає різдвяна ялинка, створена з конфіскованих предметів, які заборонено перевозити в багажі.

Як повідомляє ЦТС, ідея створити незвичайний артоб'єкт спала на думку одному з начальників зміни служби безпеки летовища.

Ялинку прикрасили ножі з лезами завдовжки понад 6 см, порожні патрони, викрутки, запальнички. Також на ній можна побачити пластиковий меч і картонний пістолет (зі зрозумілих причин справжню зброю в аеропорту не змогли повісити).

"Є випадки, коли люди хочуть взяти в дорогу вогнепальну зброю без дотримання правил перевезення. Ви можете взяти зброю з собою, але існують спеціальні умови - спеціальні ящики, дозволи. Зброю можна перевозити тільки в зареєстрованому багажі", - пояснив представник аеропорту.

На верхів'я ялинки поставили "зірку" з приварених ножів для сиру. "Коли люди подорожують, вони хочуть взяти з собою все - їхній улюблений сир і їхній улюблений ніж", - сказав директор департаменту безпеки аеропортів Литви Відас Кшан.

За його словами, найпопулярніші предмети, які заборонено перевозити в ручній поклажі, – газові балончики.

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"Однак люди не знають або забувають про це. Газові диспенсери конфіскують уп'ятеро частіше за, наприклад, ножі", - уточнює Відас Кшан.

Друге місце за популярністю займають електрошокери, які також входять до списку заборонених предметів на борту літака.