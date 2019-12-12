Вінницький музей влаштує гастрономічні екскурсії

Вінницький обласний краєзнавчий музей розпочинає новий історико-гастрономічний проєкт - відкриються виставки "У історії на кухні" та "Смаки натюрморту".

Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

"Ми підготували дещо несподіваний сюрприз: уже наступного тижня розпочинаємо історико-гастрономічний проєкт і започатковуємо новий жанр у нашій роботі: працюватимуть виставки "У історії на кухні" та "Смаки натюрморту". Ми проводитимемо екскурсії та лекції на теми їжі в історії та мистецтві, у яких візьмуть участь дослідники подільської кухні Тетяна Пірус та Олена Павлова", - йдеться у повідомленні.

Проєкт відкриється 17 грудня, експонуватимуться виставки до 16 лютого.

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Зазначається, що в історичній експозиції відвідувачі зможуть побачити кухонні та столові предмети від кам’яного віку до ХХ ст., зазирнути на кухню у подільських селах, садибах та містечках, згадати не такий далекий побут батьків за радянської доби. Серед експонатів – унікальні археологічні знахідки, етнографічні цікавинки, вишуканий посуд з порцеляни, фаянсу, срібла, кухонні "гаджети" минулого століття.

Виставка "Смаки натюрморту" представить твори сучасних художників Вінниччини. "Від часу свого народження жанр натюрморту відтворював смаки сучасників не тільки щодо мистецтва, але й щодо їжі. Недарма кулінарія вважалася одним з провідних мистецтв, до якого долучалися видатні художники – вінничани продовжують цю славну традицію", – зазначили в музеї.