Хмельницький хоче привабити туристів триповерховим музеєм і островом Кохання

У місті Хмельницький 2020 року планують відкрити сучасний музейний комплекс на три поверхи, в якому буде відразу чотири музеї.

Про це повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин в інтерв’ю Zruchno.Travel.

"Зараз будуємо великий сучасний музейний комплекс на три поверхи, де плануємо одночасно розмістити Музей міста Хмельницького, Музей родини Мазурів, Музей етнографії та Музей російсько-української війни. Підібрали для нього вдале місце по вулиці Свободи, 22 – це 5-7 хвилин пішки від місця проведення усіх міських заходів. Плануємо відкрити його до кінця наступного року та зав’язати у пішохідний маршрут містом", – зауважив Симчишин.

Крім того, за його словами, новою туристичною локацією стане острів Кохання на річці Південний Буг.

"Шукаємо візуальні ідеї, щоб обіграти наш Острів Кохання на річці Південний Буг. Хочемо перетворити його на туристичну локацію – можливо, козацький табір там облаштувати, зробити паромну переправу або перекинути туди місточок. Зараз триває процес напрацювання ідей", – сказав міський голова Хмельницького.

Також він додав, що, хоча в місті і немає пам’ятників архітектури національного значення, зате є понад сто пам’яток місцевого значення, і деякі з них мають столітню історію. Всі вони позначені табличками з QR-кодами, які вже мають близько 7 тисяч зчитувань на рік. Також у місті є і дуже незвичайні пам’ятки. Наприклад, металеві скульптури Мазура.

"Однозначно треба дивитися металеві скульптури Мазура, бо я таких не бачив більше ніде. Наш скульптор Микола Мазур виготовляв унікальні артоб’єкти з металобрухту – їх можна побачити, наприклад, у сквері Шевченка. Зараз ми їх реставруємо. Також хочемо провести фестиваль металевих скульптур, заохотити інших скульпторів творити та залишати місту свої роботи", – поінформував Симчишин.