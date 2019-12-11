На Херсонщині хочуть привабити більше туристів до заповідника «Асканія-Нова»

На Херсонщині влада готує пропозиції щодо розвитку біосферного заповідника «Асканія-Нова».

Про це за результатами поїздки до заповідника повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв на своїй сторінці в Facebook.

«Визначено ідеї, які дадуть змогу збільшити різноманіття тварин, а також залучити в рази більше туристів (у минулому році заповідник прийняв 72 тисячі туристів, а в цьому році – вже 83 тисячі) з інших регіонів України та країн світу», - зазначив Гусєв.

Окрім цього, в межах поїздки голова ОДА та секретар Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олександр Фельдман обговорили шляхи розвитку цього заповідного об’єкта, зокрема через удосконалення законодавства та залучення меценатів і міжнародних партнерів.

Читайте також: Херсонщина презентувала туристичний ролик про природні чудеса регіону

За словами Гусєва, до кінця року планується презентувати напрацьовані пропозиції керівництву країни.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині серед заповідників та нацпарків туристи найбільше у 2019 році відвідували біосферний заповідник «Асканія-Нова».

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна – науково-дослідна установа в системі Національної академії аграрних наук України, державний заповідник, заснований в 1898 році Фрідріхом Фальц-Фейном. Розташований біля смт Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області.