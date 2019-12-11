На Херсонщині хочуть привабити більше туристів до заповідника «Асканія-Нова»
Про це за результатами поїздки до заповідника повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв на своїй сторінці в Facebook.
«Визначено ідеї, які дадуть змогу збільшити різноманіття тварин, а також залучити в рази більше туристів (у минулому році заповідник прийняв 72 тисячі туристів, а в цьому році – вже 83 тисячі) з інших регіонів України та країн світу», - зазначив Гусєв.
Окрім цього, в межах поїздки голова ОДА та секретар Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олександр Фельдман обговорили шляхи розвитку цього заповідного об’єкта, зокрема через удосконалення законодавства та залучення меценатів і міжнародних партнерів.
За словами Гусєва, до кінця року планується презентувати напрацьовані пропозиції керівництву країни.
Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині серед заповідників та нацпарків туристи найбільше у 2019 році відвідували біосферний заповідник «Асканія-Нова».
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна – науково-дослідна установа в системі Національної академії аграрних наук України, державний заповідник, заснований в 1898 році Фрідріхом Фальц-Фейном. Розташований біля смт Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області.