Херсонщина презентувала туристичний ролик про природні чудеса регіону

На Херсонщині створили туристичне відео, що розповідає про сім природних чудес регіону.

Презентувала ролик під час заходу «Соціологія туризму. Хто наші гості?» директор Департаменту туризму та курортів Херсонської ОДА Тетяна Волинець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хотіли б розпочати нашу зустріч з другого ролику, який ми створили. У нас був такий проєкт чудовий – сім історико-культурних чудес Херсонщини, а зараз ми презентуємо сім природних чудес Херсонщини», - зазначила Волинець.

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За її словами, автори хотіли сконцентрувати увагу глядачів на національних природних парках і заповідниках області. У новому ролику про Херсонщину вони показують красу Олешківського рукотворного лісу, рожевого Лемурійського озера, водоспадів, Станіславських гір, асканійського степу, Олешківської пустелі та херсонських плавнів.

Уже наступного тижня ролик буде опубліковано в інтернеті для загального доступу.