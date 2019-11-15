У Чернігові охочих запросили до сертифікованої школи гідів

У Чернігові відкриють першу в Україні сертифіковану школу гідів, що працюватиме за європейським стандартом.

Про це повідомила заступник начальника управління культури та туризму Чернігівської міської ради Катерина Литвин на своїй сторінці в Facebook.

«Ми дбаємо про туристичний сезон 2020, відтак зважилися на відкриття в Чернігові першої в Україні сертифікованої школи гідів. Школа гідів з NTOU (Національною туристичною організацією України – ред.) – це унікальна можливість перетворити хобі на професію під егідою профі своєї справи, мати 600 годин на інтерактивне навчання, отримання фахових знань, знайомств та практику», – написала Литвин.

За її словами, кожен випускник школи отримає сертифікат гіда, що дасть право вже з травня проводити екскурсії містом легенд.

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Слухачів школи гідів обіцяють, зокрема, познайомити з історією та культурою Європи, України та простежити віддзеркалення європейських традицій у Чернігові, ознайомити з історією мистецтва та архітектури, світовою географією та геологією, розповісти про всі пам’ятки історії та культури міста.

Як ідеться в анонсі щодо набору до першої сертифікованої школи гідів, вона працюватиме відповідно до європейського стандарту ДСТУ EN 15565 «Туристичні послуги. Вимоги до професійної підготовки та кваліфікаційних програм для гідів».

Заняття стартують 11 грудня о 18.00 у приміщенні Туристичного інформаційного центру міста Чернігова. Триватиме навчання 5 місяців. За його результатами слухачі школи гідів підготують авторську екскурсію.

Охочі долучитися до проєкту мають зареєструватися за посиланням.