Суми готуються до туристичного форуму

У Сумах 13 грудня відбудеться форум «Сумщина туристична. Точки зросту дестинацій», організатором якого виступає відділ промоції та туризму облдержадміністрації спільно з Сумською торгово-промисловою палатою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Метою цього заходу є знайомство керівників ОТГ та представників бізнесу з методами, як зробити територію громади привабливою для туристів, визначити об’єкти, що стануть родзинками громад, впорядкувати відповідну інфраструктуру до цих локацій. Цьому, зокрема, їх будуть навчати під час «Стратегічної майстер-сесії для розвитку громад», - розповів начальник відділу промоції і туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко.

У форумі візьмуть участь спеціалісти з розвитку громад, бізнесу, кластеризації, маркетингу, представники креативної індустрії та туризму.

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Впродовж заходу відбуватимуться обговорення, обмін думками, пошук ідей (груповий брейнстормінг).

На основі інформації, наданої представниками ОТГ, та професійної консультації спеціалістів буде сформовано стратегічні напрямки туристичних точок зросту дестинацій – території, що є привабливою для туристів завдяки наявності унікальних або специфічних туристичних ресурсів та відповідної інфраструктури.

Форум розпочнеться 13 грудня о 10.00 у приміщенні Сумської торгово-промислової палати.

Фото: tribuna.sumy.ua