У туристів з'явилися ще 50 найкращих місць для подорожей у 2020 році

Експерти Travel + Leisure склали список місць, які мандрівникам рекомендується відвідати в 2020 році.

Про це повідомляється на сайті туристичного видання.

"Подорожуєте ви наодинці або плануєте сімейний відпочинок - ось 50 найкращих місць для відвідування в 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Під час формування списку автори, зокрема, вивчили статистичні дані та інформацію про заплановані грандіозні заходи, нові авіамаршрути, готелі та ресторани, а також передивилися Instagram, опитали експертів з подорожей, довірених авторів, інсайдерів індустрії гостинності та інших професіоналів галузі.

"Результатом є список обов'язкових для відвідування місць, що пропонують розваги на будь-який смак – їжа, покупки, культура, історія, природа, – одне з яких неодмінно викличе у вас бажання подорожувати", - пише видання.

Список 50 найкращих місць для подорожей у 2020 році, які Travel + Leisure наводить на своєму сайті в алфавітному порядку, має такий вигляд:

1. Аддіс-Абеба, Ефіопія.

2. Арекіпа, Перу.

3. Ешвілл, Північна Кароліна, США.

4. Австрія.

5. Іст-Кейп, Південна Нижня Каліфорнія, Мексика.

6. Барбадос.

7. Пекін, Китай.

8. Великий острів, Гаваї.

9. Ботсвана.

10. Бостон.

11. Брісбен, Австралія.

12. Кейсарія, Ізраїль.

13. Центральне узбережжя Каліфорнії, США.

14. Озерний край, Чилі.

15. Коста-Рика.

16. Доха, Катар.

17. Домініка.

18. Річка Дору, Португалія.

19. Дубай.

20. Дурбан, ПАР.

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21. Гайана.

22. Великі озера, США.

23. Стамбул.

24. Халіско, Мексика.

25. Клітмоллер, Данія.

26. Куала-Лумпур, Малайзія.

27. Кіото, Японія.

28. Лілль, Франція.

29. Штат Мен, США.

30. Малаві.

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31. Департамент Мальдонадо, Уругвай.

32. Манчестер, Велика Британія.

33. Нью-Брансвік, Канада.

34. Північний острів, Нова Зеландія.

35. Північна Македонія.

36. Оклахома, США.

37. Парос, Греція.

38. Кіто, Еквадор.

39. Раджастхан, Індія.

40. Квартал всесвітньої виставки, Рим, Італія.

41. Рієка, Хорватія.

42. Руанда.

43. Сінгапур.

44. Повіт Сун'ян, Китай.

45. Шрі-Ланка.

46. ​​Сент-Бартс.

47. Гори Тайваню.

48. Тасманія.

49. Тбілісі, Грузія.

50. Теркс і Кайкос.