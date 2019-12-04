Експерти назвали найпопулярніші міста світу серед туристів

Гонконг зберігає свої позиції лідера в рейтингу найбільш відвідуваних міст планети в 2019-му.

Про це йдеться у звіті Top 100 City Destinations 2019 від Euromonitor International, передає Bloomberg.

"Гонконг, найімовірніше, втримає статус найпопулярнішого у світі міста серед іноземних гостей у 2019 році, незважаючи на багатомісячні протести, які призвели до різкого падіння кількості туристів. Водночас Нью-Йорк залишає топ-10, а Делі туди вперше потрапляє", - йдеться в повідомленні.

У рейтингу переважають азіатські напрямки – їх там понад 40. Очікується, що Бангкок посяде другу сходинку, за ним – Макао та Сінгапур.

Рейтинг складено на основі даних за неповні 12 місяців 2019 року. Це означає, що місце Гонконгу ще може змінитися, наголошує видання.

Наразі топ-10 найпопулярніших міст серед туристів у 2019-му має такий вигляд:

Гонконг – 26,7 млн туристів. Бангкок – 25,8 млн туристів. Макао – 20,6 млн туристів. Сінгапур – 19,8 млн туристів. Лондон – 19,6 млн туристів. Париж – 19,1 млн туристів. Дубай – 16,3 млн туристів. Делі – 15,2 млн туристів. Стамбул – 14,7 млн туристів. Куала-Лумпур – 14,1 млн туристів.

За словами експертів, бали в рейтингу зможе швидко набрати єгипетський курорт Хургада. Це місто, яке потрапило до сотні торік, підніметься з 82-ї позиції на 63-ю.

Водночас спостерігається зменшення популярності європейських туристичних магнітів - Барселони, Мілана і Відня, - а також зростання попиту на поїздки до Хорватії, Словенії та Швеції.

Читайте також: Названо найбільш привабливі для туристів країни Європи

Дослідження охоплювало закордонних відвідувачів, які перебували в кожному місті довше доби та менше року, і які подорожували для бізнесу та дозвілля, до сім’ї чи друзів.

За даними Euromonitor, у 2019 році загальна кількість туристичних поїздок у світі становитиме близько 1,5 мільярда.