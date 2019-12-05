Загальнонаціональний страйк у Франції закрив Ейфелеву вежу

У Парижі призупинили роботу деякі основні туристичні пам'ятки через брак персоналу у зв’язку з загальнонаціональним страйком.

Як повідомляє The Local, хоча працівники музеїв і туристичних центрів не страйкують, їм було складно дістатися на роботу.

Так, через брак персоналу закриті Ейфелева вежа і музей д'Орсе.

"Через національний страйк я сьогодні закрита. Доступ до моєї еспланади залишається відкритим і безкоштовним", - написано на сторінці Ейфелевої вежі в Twitter.

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #Eiffeltower pic.twitter.com/882RfZ3xct — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 5 грудня 2019 р.

Натомість Лувр, Центр Помпіду та інші музеї попередили, що деякі їхні частини й експонати будуть закриті.

"Музей Лувру сьогодні відкритий. Через страйк у четвер, 5 грудня, деякі виставкові зали будуть закриті. Відвідувачі з заброньованими квитками зможуть відвідати експозиції Léonard", – йдеться на сторінці Лувру в Twitter.

Le musée du Louvre est ouvert aujourd'hui.



👉En raison de la #grèvedu5décembre, certaines salles sont exceptionnellement fermées. L’#ExpoLéonard est accessible aux visiteurs munis de leur réservation.



Nous vous prions de nous excuser et vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/s5JrCnyPyK — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 5 грудня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції в четвер, 5 грудня, проходить загальнонаціональний страйк. Протестувальники виступають проти запропонованої урядом та підтриманою президентом країни Еммануелем Макроном пенсійної реформи. У страйку беруть участь представники багатьох галузей, включно із залізницею, освітою, поліцією, пожежними. Особливо критичним стало припинення роботи метрополітену у Парижі.