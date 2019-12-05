Загальнонаціональний страйк у Франції закрив Ейфелеву вежу

Загальнонаціональний страйк у Франції закрив Ейфелеву вежу

Укрінформ
У Парижі призупинили роботу деякі основні туристичні пам'ятки через брак персоналу у зв’язку з загальнонаціональним страйком.

Як повідомляє The Local, хоча працівники музеїв і туристичних центрів не страйкують, їм було складно дістатися на роботу. 

Так, через брак персоналу закриті Ейфелева вежа і музей д'Орсе.

"Через національний страйк я сьогодні закрита. Доступ до моєї еспланади залишається відкритим і безкоштовним", - написано на сторінці Ейфелевої вежі в Twitter

Натомість Лувр, Центр Помпіду та інші музеї попередили, що деякі їхні частини й експонати будуть закриті.

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"Музей Лувру сьогодні відкритий. Через страйк у четвер, 5 грудня, деякі виставкові зали будуть закриті. Відвідувачі з заброньованими квитками зможуть відвідати експозиції Léonard", – йдеться на сторінці Лувру в Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції в четвер, 5 грудня, проходить загальнонаціональний страйк. Протестувальники виступають проти запропонованої урядом та підтриманою президентом країни Еммануелем Макроном пенсійної реформи. У страйку беруть участь представники багатьох галузей, включно із залізницею, освітою, поліцією, пожежними. Особливо критичним стало припинення роботи метрополітену у Парижі.

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