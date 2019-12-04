На "Буковелі" стартує гірськолижний сезон

На гірськолижному курорті "Буковель", що на Івано-Франківщині, у п'ятницю, 6 грудня, планують офіційно відкрити зимовий сезон катання 2019-2020.

Про це повідомляє пресслужба туристичного комплексу.

"Офіційно заявляємо, що вже цих вихідних для всіх вас ми відкриваємо такий бажаний, такий довгоочікуваний, такий зимовий сезон катання 2019-2020. Уже в п'ятницю, 6 грудня, плануємо відкрити для катання витяги та траси 7A, 5A, 5B, 12B, 11F, 17A. У суботу, 7 грудня, плануємо додатково запустити витяги та траси 1E, нижню частину траси 2A, 2C, переїзд В. Для дітей та початківців запускаємо навчальний майданчик біля готелю "Shelter". У неділю, 8 грудня, плануємо додатково запустити витяги й траси 15E, 14A, 22C, 8D", – йдеться в повідомленні.

В адміністрації зазначили, що це попередній прогноз, який може ще змінитися, але запевнили, що вже цих вихідних зимовий сезон 2019-2020 буде відкрито.

Варто зазначити, що 6-8 грудня на ТК "Буковель" відбудеться фестиваль Z-Games on Snow 2019, присвячений відкриттю сезону. Як повідомляють організатори на офіційному сайті події, хедлайнером 7 грудня в Buka Concert Hall буде відомий американський репер Coolio. А на вершині гори щодня з 13:00 до 17:00 працюватиме нова музична апрескі-локація.