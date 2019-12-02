В Яремче відпочинок на зимові свята бронюють жвавіше, ніж торік

У місті Яремче, що на Івано-Франківщині, бронювання готелів та садиб на новорічно-різдвяні свята відбувається жвавіше, ніж торік.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова Туристичної ради Яремчанщини Петро Бабчук.

«У напрямку Яремче-Микуличин бронювання готелів та садиб на новорічно-різдвяні свята, а це з 29 грудня до 10 січня, відбувається жвавіше, ніж торік. Так, тепер більше замовлень, більше дзвінків, а, отже, очікуємо й більше гостей», - зазначив Бабчук.

Він зауважив, що ціни на відпочинок у зимові свята в Яремче не змінилися. В середньому ночівля і сніданок на двох за добу обійдуться в 700-800 гривень.

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Щодо найбільш улюблених маршрутів у Яремче, то ними залишаються похід на гору Маковиця, яку називають «малою Говерлою», «Карпатські вольєри» та водоспад Гук. Щороку популярності набирає й витяг в Яремче. Його довжина приблизно 400 м. Саме тут, стверджує Бабчук, гості можуть навчитися кататися на лижах та чудово покататися на санчатах.

«Добратися до витягу можна двома дорогами. Одна із них – від урочища Жонка. Наші люди гостинні, а тому туристам усе підкажуть та порадять. Доїхати до витягів можна і на конях, і на санях, і на таксі. У нас є різні атракції для чудового відпочинку взимку», - стверджує Бабчук.

Нині власники садиб і готелів Яремче сподіваються, якщо випаде сніг, то попит на відпочинок в Карпатах лише зростатиме. Тут переконані: ніщо так не налаштовує на зимовий вікенд, як справжня зима зі снігом, морозами та заметілями.