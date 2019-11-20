Яремче запускає віртуальні подорожі до популярних місць відпочинку

Місто Яремче, що на Прикарпатті, скерувало 100 тис. грн на створення віртуальних інтернет-турів до найбільш популярних місць відпочинку.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла начальник відділу туризму та зовнішніх зв’язків Яремчанської міської ради Марина Ланіна.

«З дня на день ми очікуємо від компанії Google промоційний 3D-ролик та промотури нашими об’єктами загальнотуристичного значення. Таких об’єктів буде близько 12, і їх можна буде знайти в мережі інтернет. Місто на це скерувало 100 тисяч гривень. Це ми робимо для того, щоб популяризувати Яремчанщину», - зазначила Ланіна.

За її словами, віртуальні подорожі проведуть гостей «Стежкою Довбуша», парком-музеєм «Карпати в мініатюрі», покажуть Музей екології та етнографії Карпатського краю, є навіть віртуальна подорож до полонини Маковиця.

«Ми сьогодні думаємо скерувати ще 25 тис. грн для того, щоб створити зимовий віртуальний промотур до Яремче, аби показати регіон у новорічно-різдвяному часі. У таку віртуальну подорож плануємо включити полонину Перці, яка цього року вперше прийматиме туристів узимку», - розповіла Ланіна.

За її словами, Яремчанщина очікує на новорічно-різдвяні свята не менше 250 тисяч туристів. У місті вже планують цікаві фотозони, вечірні та нічні дискотеки. На Різдво тут збирають традиційний фестиваль автентичної коляди «Христос родився! – Славіте!». Кожна садиба, розповідає Ланіна, готується приймати гостей по-особливому. Адже бронювання номерів та котеджів на зимові свята гості розпочали ще влітку, тому усі їхні побажання господарі відпочинкових закладів намагаються врахувати.

«Сьогодні турист любить, щоб у його відпочинок були включені сауна або чани. Що таке чани? Це – великі ємкості, які розміщують просто неба. На морозі вода в них підігрівається на відкритому вогні, а у ній – збір трав для купелі. Коли люди виходять з чану, можуть відразу пірнати у бочку з холодною водою. Така оздоровча атракція в Яремче дуже популярна, і бронювати її треба завчасно», - додає керівник Яремчаснького відділу туризму та зовнішніх зв’язків.

Як повідомлялося, з початку року туристичний збір на Прикарпатті склав понад 5 млн грн. Лідерами серед територій міських рад міст обласного значення є Яремче (3,5 млн грн) та Івано-Франківськ (1 млн грн).