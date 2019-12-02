Snapchat та одеський музей створили спеціальні лінзи для картин

На честь 120-річчя Одеського художнього музею Snapchat створив лінзи, за допомогою яких можна побачити кілька експонатів у доповненій реальності.

Про це музей повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

"Snapchat у колаборації з Одеським художнім музеєм створили спеціальні лінзи для картин. Вже зараз ви можете вивчати дві картини з колекції нашого музею та одну скульптуру у доповненій реальності — все завдяки подарунку Snapchat до нашого 120-річчя. Для цього відскайнуте спеціальний код, розміщений біля картини, за допомогою мобільного додатку Snapchat, а потім наведіть смартфон на картину", - йдеться в повідомленні.

Так, на картині Івана Айвазовського "Ніч на Чорному морі" в доповненій реальності можна побачити рух хвиль і хмар. На портреті Катерини ІІ Дмитра Левицького лінза допоможе дізнатися, що означає той чи інший елемент картини.

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Третю лінзу присвячено Йосипу Мормоне.

"На жаль, з усієї його творчої спадщини до наших днів майже нічого не дійшло. Однак збереглися його скульптури левів, які зараз розміщені на Старосінній площі в Одесі. У Snapchat зробили лінзу, яка дозволить побачити одну зі скульптур левів у доповненій реальності просто в музеї", - пишуть музейники.