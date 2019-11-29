В Яремче відкрили Музей української ікони
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив власник музею Ярослав Коретчук.
"Музей української ікони, який відкриваємо, це – приватна ініціатива. В експозиції представлені 29 ікон, частина – з моєї колекції, інші – з колекцій друзів та знайомих. Це ікони ХVIII-ХХ століття, написані в народному стилі. Представлені також кілька робіт сучасних іконописців", - розповів Коретчук.
За словами власника, в колекції є чотири ікони, які написала свого часу його бабуся Лідія у період з 1950-го до 1994 року. Каже, у цих роботах теж розпізнається народний стиль творчості, бо в таких іконах митці часто відтворювали у ликах святих риси своїх близьких та рідних людей. Припускають, що це було на підсвідомому рівні. Народні іконописці також застосовували широку палітру кольорів, тоді як професійні чітко дотримувались сталих канонів.
У Музеї української ікони, зауважив Коретчук, будуть представлені роботи, які відвідувачі закладу зможуть купити. Тут сподіваються, що музей стане цікавинкою для туристів, які зможуть відкрити для себе народну творчість в іконописі та придбати в Карпатах сакральні твори сучасних художників.