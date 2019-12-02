Індустріальним об'єктам Кривого Рогу додадуть туристичної привабливості

На Дніпропетровщині 13 грудня організують "Туристичну майстерню індустріального Кривого Рогу", учасники якої працюватимуть над зростанням привабливості міста для мандрівників.

Про це повідомляється на сторінці заходу, організованого Інформаційно-туристичним центром та Інститутом розвитку міста Кривого Рогу, в Facebook.

"Недостатньо мати кар'єри, відвали, скансени та інші індустріальні туристичні об'єкти – вони мають набути туристичної привабливості, що можливо із залученням різних сфер бізнесу. До того ж, навіть цікавий туристичний продукт треба вміти продати, застосовуючи різні "фішки для вражень", – зазначили організатори.

Як зауважили фахівці, у Кривому Розі є умови для розвитку таких напрямків туризму, як фестивальний, інклюзивний, рекреаційний, зелений, промисловий. Але для їхнього розвитку потрібно виробити спільне стратегічне бачення представників туристичної галузі та бізнесу.

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"Туристична майстерня індустріального Кривого Рогу", впевненні організатори, допоможе її учасникам монетизувати "свою записну книжку" та створити навколо себе відповідне оточення для успішного розвитку власної справи.

Захід проводиться для туроператорів та турагентств, готельєрів, виробників сувенірної продукції та рекламних агенцій, представників закладів харчування, керівників маркетингових проектів, менеджерів по роботі з клієнтами.