У Вельсі туристам пропонують двоповерховий автобус для глемпінгу
Одночасно тут можуть розміститися до шести осіб, пише Daily Mail.
Зовні в автобуса є ґанок, а всередині – напрочуд просторий інтер’єр з вітальнею, кухнею, їдальнею та туалетом на першому поверсі та двома спальнями на двох, з яких відкривається чудовий краєвид, – на другому.
Автобус, переобладнання якого тривало рік, розташований на органічній фермі Ceridwen Centre, яка, зокрема, пропонує низку унікальних житлових приміщень для глемпінгу (комфортний варіант житла на природі – ред.), як-от переобладнані комори, юрти та екобудиночки.
За ніч в автобусі охочим доведеться сплатити 139 фунтів (близько 4300 грн).
Крім того, тут є магазин, де продають місцеву продукцію та вироби рукоділля, а також бар з органічними винами та елями.
Фото з сайту dailymail.co.uk