У Вельсі туристам пропонують двоповерховий автобус для глемпінгу

В долині Тейфі, що у Вельсі, працює незвичний готель, облаштований у відреставрованому двоповерховому автобусі 1964 року випуску.

Одночасно тут можуть розміститися до шести осіб, пише Daily Mail.

Зовні в автобуса є ґанок, а всередині – напрочуд просторий інтер’єр з вітальнею, кухнею, їдальнею та туалетом на першому поверсі та двома спальнями на двох, з яких відкривається чудовий краєвид, – на другому.

Автобус, переобладнання якого тривало рік, розташований на органічній фермі Ceridwen Centre, яка, зокрема, пропонує низку унікальних житлових приміщень для глемпінгу (комфортний варіант житла на природі – ред.), як-от переобладнані комори, юрти та екобудиночки.

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За ніч в автобусі охочим доведеться сплатити 139 фунтів (близько 4300 грн).

Крім того, тут є магазин, де продають місцеву продукцію та вироби рукоділля, а також бар з органічними винами та елями.

Фото з сайту dailymail.co.uk