Чорнобильську зону цьогоріч відвідали 120 тисяч туристів

Чорнобильську зону відчуження за 2019 рік уже відвідали 120 тис. туристів, з яких 80% - іноземці.

Про це під час виступу в парламенті сказав т. в. о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження Олександр Ковальчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зона відчуження є однією з найбільш упізнаваних на світовому рівні туристичних локацій. Чорнобиль показав себе як гарний іміджевий та економічно вигідний регіон України. Варто зазначити, що з початку 2019 року зону відчуження відвідали майже 120 тис. осіб. З них 80% - іноземці", - зазначив Ковальчук.

Він додав, що агентство постійно розбудовує інфраструктуру та розробляє нові маршрути.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство з управління зоною відчуження розробило законопроєкт про зонування зони відчуження відповідно до норм безпеки Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).