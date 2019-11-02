Збільшення потоку туристів у Прип’ять потребує перегляду норм радіаційної безпеки

Збільшення потоку туристів у Зоні відчуження потребує перегляду норм безпеки відвідування та посилення контролю за туристичними організаціями.

Про це йдеться у інтерв'ю Укрінформу з композитором Володимиром Савіним.

"З одного боку, це чудово, що після серіалу така увага. Але з іншого боку, місто не готове до цього. Більш того, воно і не потребує такої кількості туристів. Принаймні, до того моменту, поки там не будуть проведені заходи для безпечного перебування. Ми говоримо про місце, яке є зосередженням радіоактивних відходів. а радіоактивні відходи, по-хорошому, бетонують і захоронюють, а не показують туристам. І деякі недобросовісні туроператори абсолютно цього не враховують, просто збільшуючи потік туристів ", - сказав Савін.

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На його думку, збільшення потоку туристів вимагає перегляду правил радіаційної безпеки і посилення контролю за гідами, які водять групи, так як туроператори стали допускати відвідування заборонених для цього локацій: градирні третьої черги ЧАЕС, заводу "Юпітер" тощо.

"Крім того, що місто розсипається і становить фізичну небезпеку, у Прип'яті основну небезпеку, насправді, становить пил. Місто саме по собі візуально досить" чисте", нові викиди не утворюються. Але уявімо типовий день в місті, коли там за добу проходить тисяча-дві туристів. Майданчики навколо ДК "Енергетик", біля колеса огляду і атракціону з машинками досить радіоактивні самі по собі. Фон асфальту може місцями досягати 4 мкЗв / год (при нормі 0,1-0,3 мкЗв/год. - ред ). Через відсутність контролю люди торкаються колеса, обертають гойдалки, сідають в машинки і піднімають величезну кількість пилу. Тому при такій кількості туристів потрібно одне важливе доповнення, яке раніше не було потрібно - марлева пов'язка. Щоб люди просто не вдихали цей пил ", - сказав Савін.

Він також упевнений, що доцільним є обмеження групи до 10 осіб.

"Ознайомчі візити краще здійснювати групами не більше 10 осіб у супроводі з професіоналами, а не аматорами, які наспіх навчаються туроператорами. Стандартні методи дозконтролю в ЧЗВ неефективні для ситуацій, в яких відвідувач вирішить взяти з собою знайдений там сувенір. Людина не асоціює це з небезпекою, оскільки туристичні компанії просувають ідею туризму в ЧЗВ як абсолютно безпечне заняття. Вони запевняють, що водять людей безпечними маршрутами - але це не відповідає дійсності, оскільки основні визначні пам'ятки в місті не найчистіші, а рівні радіації на рівні грудей відрізняються від рівнів на висоті підошви взуття ", - додав співрозмовник.

Як повідомлялося, вчора Державне агентство з управління зоною відчуження відзвітувало про позначці в 100 тис. Туристів за цей рік, яка була досягнута в жовтні 2019 року.