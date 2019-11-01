Чорнобильську зону цьогоріч відвідали понад 100 тисяч туристів

Чорнобильську зону відчуження від початку 2019 року відвідали 107 тисяч осіб.

Про це повідомили у Державному агентстві з управління зоною відчуження.

"Чорнобильську зону відчуження від початку 2019 року вже відвідали 107 000 осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні. Фактори, які вплинули на збільшення потоку туристів, - спрощення процедури оформлення перепустки, а саме: запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури та підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу HBO "Чорнобиль", - зазначається в повідомленні.

За даними Держагентства, найбільше відвідувачів приїздять з-за кордону - майже 80%. "Країни-рекордсмени: Велика Британія – 15738, Польща – 9378, Німеччина – 7826, США – 5580, Чехія – 4063 туриста. Із України загалом зону відвідали 22468 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Також у ДАУЗВ відзначили, що за останні місяці в Чорнобильській зоні було відкрито нові маршрути, зокрема водні й повітряні, встановлено інформаційні стенди, збільшено кількість гідів.

Як повідомлялося, у 2018 році Чорнобильську зону відвідали з туристичною метою 63 тис. людей.