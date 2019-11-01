Чорнобильську зону цьогоріч відвідали понад 100 тисяч туристів

Чорнобильську зону цьогоріч відвідали понад 100 тисяч туристів

Укрінформ
Чорнобильську зону відчуження від початку 2019 року відвідали 107 тисяч осіб.

Про це повідомили у Державному агентстві з управління зоною відчуження.

"Чорнобильську зону відчуження від початку 2019 року вже відвідали 107 000 осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні. Фактори, які вплинули на збільшення потоку туристів, - спрощення процедури оформлення перепустки, а саме: запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури та підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу HBO "Чорнобиль", - зазначається в повідомленні.

За даними Держагентства, найбільше відвідувачів приїздять з-за кордону - майже 80%. "Країни-рекордсмени: Велика Британія – 15738, Польща – 9378, Німеччина – 7826, США – 5580, Чехія – 4063 туриста. Із України загалом зону відвідали 22468 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Також у ДАУЗВ відзначили, що за останні місяці в Чорнобильській зоні було відкрито нові маршрути, зокрема водні й повітряні, встановлено інформаційні стенди, збільшено кількість гідів.

Як повідомлялося, у 2018 році Чорнобильську зону відвідали з туристичною метою 63 тис. людей.

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