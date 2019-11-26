В Україні презентували Дорожню карту розвитку сфери туризму

В Україні представили Дорожню карту розвитку сфери туризму, розроблену за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Про це розповіла заступник голови ЄБРР в Україні Марина Петров на стратегічному форумі "Конкурентоздатний туристичний сектор України – шлях вперед", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми зібралися для того, щоб обговорити дорожню карту для розвитку конкурентоспроможної індустрії туризму і подорожей в Україні. Для нас це дуже важливий документ. Він був розроблений міжнародними інвесторами, експертами за підтримки ЄБРР. Мета документа – допомогти представникам індустрії туризму, а також органам влади, експертам і міжнародним донорам в стратегічному розвитку, який забезпечить нову якість сфери в цілому", – сказала Петров.

Вона акцентувала, що Україна має давні традиції гостинності та великий потенціал розвитку туризму як прибуткового бізнесу, який, насамперед, допоможе створювати робочі місця і забезпечить економічне зростання.

"Згідно зі всесвітнім звітом конкурентоздатності подорожей і туризму, в 2018 році загальний внесок туризму і подорожей в економіку України становив близько 5,5 млрд дол., або 5,7% ВВП. У розвинених економіках частка туризму в структурі ВВП зазвичай становить близько 10% . В Україні є потенціал для внутрішнього зростання ", - заявила експерт.

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Також вона зазначила, що є потенціал додаткового зростання і для збільшень частки інвестицій.

"Статистика, яка у нас є, на 2018 рік – близько 291 млн дол. Або близько 8 млрд грн було проінвестовано – це лише 2% від загального обсягу інвестицій. Звичайно, цього недостатньо. Все це призводить до того, що частка сектору туризму і подорожей для економіки України залишається дуже низькою і Україна посідала лише 150 місце з 180 країн світу за пропорційною величиною вкладу ВВП в економіку країни", - заявила представник ЄБРР.

Також вона повідомила, що в Держбюджеті на 2020 рік на розвиток туризму виділено близько 240 млн грн, що в 14 разів перевищує фінансування, яке було закладено в бюджеті минулого року, що говорить про готовність держави інвестувати в цей сектор.

"Туристична індустрія може перетворитися на один із локомотивів розвитку малого і середнього бізнесу, і вона буде затребувана, а ЄБРР зі свого боку так само буде продовжувати підтримувати цей процес", - заявила представник Європейського банку реконструкції і розвитку.

Під час презентації Дорожньої карти розвитку туризму в Україні зазначалося, що в Україну щороку приїжджають понад 14 млн туристів; в середньому турист в Україні залишає близько 27 євро на день; з 2015 року кількість місць в готелях зменшилася з близько 400 тис. до 300 тис. Україна в 2019 році опустилася на дві позиції у рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму порівняно з показниками 2018 року.