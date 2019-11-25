У Приазовському нацпарку з'явиться екологічний візит-центр

Приазовський національний природний парк на косі Пересип поблизу смт Кирилівка, що на узбережжі Азовського моря, відкриє екологічний візит-центр.

Про це повідомив директор Приазовського НПП Дмитро Воловик у Facebook, представивши зображення з візуалізацією проекту та відео початку будівельних робіт.

"Ми будуємо екологічний візит-центр. Цей об’єкт неспроста запроектований на березі каналу між Азовським морем і Молочним лиманом. Упевнений, стане точкою кристалізації тих амбітних планів, які ставить перед нами час: від риборозплідного центру (норвезька технологія розведення камбали), системи штучних рифів і багатьох інших проектів", – зазначив Воловик.