Охочі можуть виграти круїз місцями "Гри престолів"

У фанатів "Гри престолів" з'явилася можливість випробувати удачу в розіграші морської подорожі місцями зйомок серіалу.

Про це повідомляє 34travel.

"Агентство Dalmatian Travel & Events запускає тур "Круїз престолів". Старт призначено на вересень 2021 року й зараз у користувачів інтернету є можливість виграти щасливий квиток", - йдеться в повідомленні.

Програма "Круїзу престолів" передбачає відвідування європейських країн, які були знімальними майданчиками популярного серіалу HBO "Гра престолів". Напрямків чотири: відвідування замку Драконівський камінь; північний круїз Ісландією, Ірландією та Північною Ірландією; південний –Іспанією, Мальтою та Хорватією; повний – з відвідуванням усіх перелічених місць.

"Ми розробили й представили експірієнс, з яким ви ніколи не зіштовхувалися раніше. Пам'ятні місця зйомок GoT включено в кожну поїздку", – каже власниця Dalmatian Travel & Events, натхненник й спонсор Cruise of Thrones Лінетт Дуровіч.

Фанатам серіалу не доведеться нудьгувати й на борту лайнера. Організатори планують дискусії та дегустації, екскурсії та подкасти, аукціон фан-арту, косплей-парад і багато іншого.

Подробиці щодо круїзу можна знайти на офіційному сайті.

Місце на лайнері обійдеться щонайменше у 5130 доларів за людину.

На честь запуску програми кожному дається шанс виграти безкоштовну поїздку за одним із маршрутів лайнера. Для участі в розіграші потрібно залишити свій e-mail і підписатися на розсилку ось тут.