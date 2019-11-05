Стамбул стане хабом для круїзних лайнерів – міністр

Найбільше місто Туреччини – Стамбул – перетвориться на хаб для круїзних лайнерів, для цього буде побудовано спеціальний круїзний порт.

Такі плани озвучив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Джахіт Турхан, повідомляє агентство Anadolu.

«Стамбул стане початковою й кінцевою точками круїзних маршрутів. Відповідно до проєкту, планується, що в порту зможуть одночасно причалити 8 круїзних суден, загальна довжина доків складе 3 тисячі метрів, 30 тисяч квадратних метрів площ, облаштованих для перебування пасажирів, 120 тисяч квадратних метрів морських терміналів», - повідомив Турхан.

За його словами, кількість круїзних суден, які відвідали турецькі порти, зросла за період з 2003 р. до 2009 р. на 23%, після чого в туристичній галузі сталася криза, пов’язана з загальною світовою економічною кризою. З часом показники почали зростати, їхнє зростання спостерігається й з початку поточного року.

«Ми плануємо провести тендер наступного року та здати порт в експлуатацію за короткий проміжок часу», - повідомив міністр.

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Планується, що пасажиропотік порту становитиме 2,5-3 млн пасажирів круїзних лайнерів.

Як повідомляв Укрінформ, за період із січня до вересня включно Туреччину відвідали понад 41 млн іноземних гостей, доходи в галузі туризму за цей період становили понад 26 млрд доларів. Показник відвідуваності зріс на 14%, дохід – на 16%, як порівняти з показниками минулого року.

Фото: scoprireistanbul.com