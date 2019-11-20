Три нові лісові заказники з'явилися на Львівщині

На Львівщині створено три нові лісові заказники місцевого значення. Таке рішення напередодні підтримали на сесії депутати облради.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

«Львівська обласна рада підтримала створення трьох лісових заказників місцевого значення загальною площею 2,1 га в лісах дочірніх підприємств ОКС ЛГП «Галсільліс». Це заказники «Розгірче» у Стрийському районі, «Заріччя» у Старосамбірському районі та «Солотвина» у Буському районі», - йдеться в повідомленні.

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Заказник «Заріччя» створили для збереження цінної медоносної бази, осередку поширення лікарських і харчових рослин та задля забезпечення охорони типових для хвойно-широколистяних низькогірних ландшафтів лісових екосистем.

Для збереження змішаних букових лісів створили заказник «Розгірче».

Заказник «Солотвина» націлений на збереження біорізноманіття, типових чистих соснових лісів і долинних хвойно-широколистяних ландшафтів.