Три нові лісові заказники з'явилися на Львівщині
Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.
«Львівська обласна рада підтримала створення трьох лісових заказників місцевого значення загальною площею 2,1 га в лісах дочірніх підприємств ОКС ЛГП «Галсільліс». Це заказники «Розгірче» у Стрийському районі, «Заріччя» у Старосамбірському районі та «Солотвина» у Буському районі», - йдеться в повідомленні.
Заказник «Заріччя» створили для збереження цінної медоносної бази, осередку поширення лікарських і харчових рослин та задля забезпечення охорони типових для хвойно-широколистяних низькогірних ландшафтів лісових екосистем.
Для збереження змішаних букових лісів створили заказник «Розгірче».
Заказник «Солотвина» націлений на збереження біорізноманіття, типових чистих соснових лісів і долинних хвойно-широколистяних ландшафтів.