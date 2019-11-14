Ryanair запустить рейс із Херсона до Катовіце

Лоукост-авіакомпанія Ryanair анонсувала відкриття третього маршруту з Херсона – до польського Катовіце, розташованого за 80 км від Кракова, і відкрила продаж квитків.

Як повідомляє avianews.com, польоти стартують 15 січня 2020 року з частотою двічі на тиждень – щосереди й щонеділі.

У Ryanair підкреслили, що новий маршрут стане частиною зимового й літнього розкладу польотів 2020 року.

У системі бронювання вказується, що фактичним оператором буде польська бюджетна авіакомпанія Buzz, що входить до групи Ryanair, яка раніше називається Ryanair Sun.

Квитки в одну сторону продаються за ціною від 20 євро. Найдешевший тариф включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см без обмеження за вагою.

Раніше Ryanair відкрив продаж квитків на рейси Херсон – Краків, які почнуть виконуватися з 17 грудня 2019 року, і рейси Київ – Відень, які буде запущено з 30 березня 2020 року. У першому випадку фактичним оператором виступить Buzz, у другому – Laudamotion, яка є 100% донькою Ryanair.

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