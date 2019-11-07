Ryanair запустить рейси Харків - Будапешт раніше анонсованого терміну

Ірландський лоукостер Ryanair почне літати за маршрутом Харків - Будапешт вже з 16 січня 2020 року.

Як повідомляє ЦТС із посиланням на аеропорт Харкова, рейси до столиці Угорщини виконуватимуться щочетверга й щонеділі, час в дорозі складе 2 години 10 хвилин. Вартість квитків починається від 17,17 євро (468 грн) в одну сторону без урахування багажу (ціна актуальна на момент публікації).

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Як відомо, рейси Харків - Будапешт керівництво лоукостера вже анонсувало раніше. Однак в жовтні заявлялося, що вони виконуватимуться в літньому розкладі 2020 року. Тоді ж було заявлено про майбутні перельоти з Харкова до Варшави (Модлін).

Нагадаємо також, що з 3 червня 2020 року рейси Будапешт - Харків виконуватиме угорська авіакомпанія Wizz Air.