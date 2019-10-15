Ryanair влітку відкриє 18 нових маршрутів з України

Лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриває 18 нових маршрутів з України на літню програму наступного року і планує перевезти понад 2 мільйони пасажирів з українських аеропортів за 2020 рік.

Про це сказав комерційний директор авіакомпанії Ryanair Девід О'Брайан під час спільного брифінгу з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо планів Ryanair в Україні в 2020 році, то ми плануємо збільшити обсяг авіаперевезень на 33%, уже п’ять аеропортів - Київ, Львів, Одеса, Харків і тепер Херсон додається. Наступного літа у нас буде вже 43 маршрути і 18 з цих маршрутів будуть новими, включно з новими маршрутами в Іспанію, Німеччину, Польщу, і нова країна, з якою Ryanair з’єднає Україну, буде Угорщина", - сказав О'Брайан.

Ryanair відкриє 18 нових рейсів з України влітку / Фото: Олена Худякова / Укрінформ

Він зауважив, що наступного року Ryanair планує перевезти понад 2 мільйони пасажирів з України, й додав, що такий обсяг забезпечить створення 1,5 тисячі робочих місць в аеропортах України.

За словами О'Брайана, 15 жовтня діє акційна пропозиція на 43 маршрути - від 16,99 євро в один бік.