Ryanair відкриває новий рейс Херсон - Краків у грудні
Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час спільного брифінгу з комерційним директором авіакомпанії Ryanair Девідом О'Брайаном, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«З Ryanair було домовлено про те, що відкриють новий маршрут з регіонального аеропорту «Херсон» за напрямком Херсон - Краків двічі на тиждень, починаючи з 21 грудня 2019 року, тобто ще до кінця цього року почнуть виконуватися ці рейси», - сказав Криклій.
Він додав, що Міністерство інфраструктури запросило Ryanair долучитися до ринку внутрішніх пасажирських перевезень.
«Для цього держава найближчим часом запропонує стимулюючі речі у вигляді ліквідації податку на додану вартість на внутрішні авіаперевезення, що зменшить вартість внутрішніх перевезень і стимулюватиме розвиток ринку», - сказав Криклій.