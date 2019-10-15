Ryanair відкриває новий рейс Херсон - Краків у грудні

Лоукост-авіакомпанія Ryanair запускає новий напрямок Херсон - Краків з 21 грудня, рейси виконуватимуться двічі на тиждень.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час спільного брифінгу з комерційним директором авіакомпанії Ryanair Девідом О'Брайаном, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З Ryanair було домовлено про те, що відкриють новий маршрут з регіонального аеропорту «Херсон» за напрямком Херсон - Краків двічі на тиждень, починаючи з 21 грудня 2019 року, тобто ще до кінця цього року почнуть виконуватися ці рейси», - сказав Криклій.

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Він додав, що Міністерство інфраструктури запросило Ryanair долучитися до ринку внутрішніх пасажирських перевезень.

«Для цього держава найближчим часом запропонує стимулюючі речі у вигляді ліквідації податку на додану вартість на внутрішні авіаперевезення, що зменшить вартість внутрішніх перевезень і стимулюватиме розвиток ринку», - сказав Криклій.