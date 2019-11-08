У старовинній ратуші Калуша хочуть показувати, як видобували калійну сіль

Влада Калуша, що на Івано-Франківщині, планує створити інтерактивний музей історії видобутку калійної солі в будівлі промислової Ратуші, яку звели ще за часів Австро-Угорщини.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів головний спеціаліст відділу розвитку туризму Калуської міської ради Віктор Павлів.

«Калуш – індустріальний центр Прикарпаття і велике промислове місто. В минулому в Калуші видобували калійну сіль. Для цього великий завод тут звели ще за часів Австро-Угорської імперії. Там була закладена перша шахта, працювала парова машина. Від того заводу ще збереглася промислова ратуша. Ми хочемо зробити там інтерактивний музей видобутку калійної солі, щоб показати дітям, з чого тут все починалося», – розповів Павлів.

Він зауважив, що будівля цієї ратуші розташована у середмісті Калуша. На ній досі зберігся давній годинник. Втім, ратуша постійно руйнується.

«Ця ратуша належить підприємству «Оріана», яке перебуває то в санації, то в процесі банкрутства. Тим часом ратушу постійно заливає водою, на ній ростуть дерева, і її з’їдає грибок. Ми звернулись до власників, аби вони передали цю будівлю місту за борги. За землю підприємство не платить вже багато років», - зазначив Павлів.

Відомо, що ВАТ «Оріана» запрацювало в Калуші на базі державного концерну «Хлорвініл» 1995 року. З 2002 року підприємство перебуває у процедурі банкрутства.

Фото: Михайло Слободяник, vikna.if.ua