Кращі туристичні агентства України отримали відзнаки Starway Tourism Awards

У Туреччині 118 кращих туристичних компаній з України та Білорусі були відзначені найпрестижнішою туристичною премією Starway Tourism Award.

Про це повідомили у Центрі розвитку туризму України.

Премія була започаткована ще 12 років тому і вручається туристичним агентствам України, які мають найкращі показники за кількістю продажів турів протягом літнього туристичного сезону.

Всі агентства були розбиті на 8 категорій, у залежності від кількості співробітників та населення міста, де знаходиться туристична компанія.

Переможці отримали дипломи та пам'ятні подарунки, а для агентств, які відправили на відпочинок найбільшу кількість туристів, організатори Starway придумали незвичний приз - схід сонця на тлі морської хвилі.

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“Наша премія — це своєрідний стимул розвитку для туристичних агенств і ознака їх стабільної роботи, адже зі 118 сьогоднішніх лауреатів понад половина — це ті, хто отримував нагороду 5 і більше разів, а деякі є переможцями і 11-12 років поспіль”, - зазначила генеральний директор компанії Coral Travel Тетяна Прокопенко, яка є організатором Starway.

Цього року вручення премії відбувалося у одних з кращих готелях Анталії - Ali Bey Hotels&Resorts в Сіде та Maritim Pine Beach Resort у Белеку. Протягом тижня перебування у Туреччині представники кращих турагенцій України мали змогу пройти бізнес-тренінги, присвячені персональному брендингу, навичкам лідерства, а також клієнтоорієнтованості. Завершила навчання бізнес-гра «Підкорення Евересту», розроблена разом з альпіністами, що вже підкорили знамениту гору.