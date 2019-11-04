На "Закарпатському божоле" представлять селянське ігристе

Фестиваль молодого вина "Закарпатське божоле 2019" пройде 15-17 листопада в Ужгороді. На фесті презентують винні новинки, серед яких – натуральне ігристе, або, як ще його називають, – селянське ігристе.

Про це повідомляє Ужгородська міськрада.

“На фестивалі "Закарпатське божоле 2019" 15-17 листопада в Ужгороді представлять новинки, до прикладу, Pet-Nat – натуральне ігристе, або ще його називають селянське ігристе, і продовжать сприяти поширенню культури споживання вина”, – йдеться в повідомленні.

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв нагадав, що фестиваль розпочнеться у четвер, 14 листопада, традиційно із символічного театралізованого відкорковування першої бочки вина цьогорічного врожаю. Дегустувати ж і придбати молоде вино можна буде в історико-культурному комплексі "Совине гніздо", там же розмістяться сировари. Поруч, у скверику, будуть страви закарпатської кухні.

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Голова Спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття Олександр Ковач зазначив, що цьогорічне "Закарпатське божоле" пройде уже вдванадцяте, а це – солідний вік для фестивального руху.

За його словами, ужгородське свято молодого вина дає можливість і в середині листопада, у найбільш депресивний туристичний період, залучити туристів, заповнити готелі.

Традиційно на фестиваль допускаються лише молоді вина, також традиційно заборонені плодово-ягідні.