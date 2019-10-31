Одеса увійшла до Мережі креативних міст ЮНЕСКО

Одеса другою з українських міст долучилася до всесвітньої Мережі креативних міст ЮНЕСКО як місто літератури.

Про це повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

"30 жовтня 2019 року генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азулай 66 міст було визначено креативними містами ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.

У переліку Одеса визначена як місто літератури.

Наразі Мережа включає 246 міст.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2015 році містом літератури ЮНЕСКО став Львів.

Мережа креативних міст ЮНЕСКО (UNESCO Creative Cities Network) створена 2004 року для сприяння співпраці з містами, які визначили креативність як стратегічний фактор для свого сталого розвитку. Приєднуючись до Мережі, міста зобов’язуються ділитися своїми найкращими практиками та розвивати партнерські стосунки з громадським та приватним секторами, а також громадянським суспільством. Місто-претендент може визначити своїм пріоритетом одну з семи креативних сфер: народні ремесла, медіаарт, кіно, дизайн, гастрономію, літературу або музику.

Мережа креативних міст – привілейований партнер ЮНЕСКО як рефлексійна платформа про роль творчості у сталому розвитку, а також як ініціатор інновацій, зокрема для виконання Програми сталого розвитку до 2030 р., укладеної світовими лідерами на саміті ООН у вересні 2015-го.