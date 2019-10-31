Одеса увійшла до Мережі креативних міст ЮНЕСКО
Про це повідомляється на сайті ЮНЕСКО.
"30 жовтня 2019 року генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азулай 66 міст було визначено креативними містами ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.
У переліку Одеса визначена як місто літератури.
Наразі Мережа включає 246 міст.
Як повідомляв Укрінформ, у 2015 році містом літератури ЮНЕСКО став Львів.
Мережа креативних міст ЮНЕСКО (UNESCO Creative Cities Network) створена 2004 року для сприяння співпраці з містами, які визначили креативність як стратегічний фактор для свого сталого розвитку. Приєднуючись до Мережі, міста зобов’язуються ділитися своїми найкращими практиками та розвивати партнерські стосунки з громадським та приватним секторами, а також громадянським суспільством. Місто-претендент може визначити своїм пріоритетом одну з семи креативних сфер: народні ремесла, медіаарт, кіно, дизайн, гастрономію, літературу або музику.
Мережа креативних міст – привілейований партнер ЮНЕСКО як рефлексійна платформа про роль творчості у сталому розвитку, а також як ініціатор інновацій, зокрема для виконання Програми сталого розвитку до 2030 р., укладеної світовими лідерами на саміті ООН у вересні 2015-го.