У Львові для туристів створили архітектурний інтерактив

У Львові презентували два туристичні маршрути будівлями, які створив український архітектор Іван Левинський. Прогулятися ними можна за допомогою своєрідної інтерактивної мапи.

Як зауважила менеджерка арт-центру «Я Галерея» та організаторка «Року Левинського» у Львові Світлана Тимків, мапу розробили з двох боків так, щоби вона була більше візуальною, ніж текстовою, повідомляє Tvoemisto.tv.

«Ми хотіли зосередити увагу відвідувачів на розгляданні архітектури. Таким чином у нас вийшло два маршрути – один на 3 км, інший – на 5 км. Один трохи складніший, з ухилом, однак ми врахували різне пристосування людей до ходьби», – розповіла Тимків.

Мапа не має стрілок із послідовністю, щоб люди складали маршрути самостійно, змогли поблукати і віднайти будинки Левинського. Описи робила науковиця Наталія Матлашенко. Вона звертала увагу не лише на архітектурні деталі, тобто опис самої будівлі, а й на історичні факти: хто проживав в будинку, його особливості.

«Ми не давали номерів будинку, а позначали лише приблизно, де вони розташовані – на початку чи в кінці вулиці. Під описом теж називали вулиці, але без номерів. На мапі було зображення будинку для того, аби люди оглядали всі і співставляли з контурами того, що є на мапі. Це такий інтерактив, аби люди вчилися розрізняти архітектуру», – додала Тимків.

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На маршруті, що проходить вулицею Личаківською, найвіддаленіша точка – це теперішній клінічний госпіталь державної прикордонної служби. Потім прогулянка веде до вілли на вул. Академіка Павлова, пізніше – дворик на вул. Донцова, а далі – палац Левинських на Пекарській. Закінчується маршрут на вул. Костя Левицького великим будинком.

Наступний маршрут більш віддалений і зачіпає історичну місцевість Кастелівку. Він починається з будинку з виразним горельєфом легіонера і латинським надписом на вул. Парковій та проходить через Стрийський парк.

«У маршруті ми подаємо також неіснуючий об’єкт, тобто хочемо закцентувати, що в архітектора не все збереглося за його діяльності і не все звершилося. У цьому випадку пропонуємо втрачений павільйон Українського товариства і його зображення з коротким описом», – зазначила Світлана Тимків.

Потім маршрут переходить на вул. Героїв Майдану, де є будинок Левинського, який рідко помічають. Пізніше – музичний інститут імені Миколи Лисенка на Шашкевича, 5. Це – остання будова Левинського. Також до цього маршруту входить палац на вул. Матейка.

Цей проєкт став переможцем соціально-культурних проєктів у галузі туризму, який профінансувала Львівська міська рада. Його вартість становить 50 тис. гривень.