Торфовище Білогорща під Львовом стало ландшафтним заказником
Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.
“Напередодні сесія обласної ради ухвалила рішення «Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» загальною площею 92,0 га в межах Львівської міської та Зимноводівської сільської рад”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що природно-заповідний об’єкт створено для збереження унікальних торфово-болотних комплексів на Головному європейському вододілі з найглибшим у регіоні заляганням покладів торфу.
З ініціативою створити заказник виступили жителі Львова (житлові масиви Білогорща, Рясне, Левандівка).
Важливим, переконані в ОДА, також є той факт, що створенню ландшафтного заказника передувало підписання петиції «Про необхідність створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Торфовище Білогорща» в Єдиній системі місцевих петицій, яка набрала необхідну кількість голосів львів’ян та яку підтримали депутати міської ради.
Зазначається, що ландшафтні комплекси торфовища виконують важливу санітарно-екологічну роль у перевантаженій транспортними магістралями і промисловими підприємствами західній околиці обласного центру.