Торфовище Білогорща під Львовом стало ландшафтним заказником

На Львівщині з’явився ще один заповідний об’єкт – “Торфовище Білогорща”.

Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

“Напередодні сесія обласної ради ухвалила рішення «Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» загальною площею 92,0 га в межах Львівської міської та Зимноводівської сільської рад”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що природно-заповідний об’єкт створено для збереження унікальних торфово-болотних комплексів на Головному європейському вододілі з найглибшим у регіоні заляганням покладів торфу.

З ініціативою створити заказник виступили жителі Львова (житлові масиви Білогорща, Рясне, Левандівка).

Важливим, переконані в ОДА, також є той факт, що створенню ландшафтного заказника передувало підписання петиції «Про необхідність створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Торфовище Білогорща» в Єдиній системі місцевих петицій, яка набрала необхідну кількість голосів львів’ян та яку підтримали депутати міської ради.

Зазначається, що ландшафтні комплекси торфовища виконують важливу санітарно-екологічну роль у перевантаженій транспортними магістралями і промисловими підприємствами західній околиці обласного центру.