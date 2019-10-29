В Англії можна покататися на серфінгу в незвичному місці

Штучне озеро для серфінгу відкрилося в англійському селищі Істер-Комптон, що за 20 кілометрів на північ від центру міста Бристоль.

За словами творців, сучасний комплекс під назвою The Wave ("Хвиля") працює на відновлюваних джерелах енергії, пише BBC.

Озеро завдовжки 180 метрів й завширшки 200 метрів може генерувати до 1000 хвиль на годину: як невеликі для серферів-початківців, так і високі для професіоналів.

Крім того, комплекс можуть відвідувати люди з обмеженими можливостями, для яких створено комфортні та безпечні умови.

Читайте також: У Кіото туристам заборонили фотографувати на приватних доріжках

Творці також сподіваються спровокувати соціальні зміни й підвищити обізнаність населення про екологічні проблеми.

Під час будівництва The Wave використовували мінімум токсичних хімічних речовин. Споруди облицьовано деревом та утеплено екологічним деревним волокном. Їх також оснащено сонячними тепловими панелями, які попередньо нагрівають воду, щоб зменшити споживання енергії. В майбутньому тут планують створити інфраструктуру, що дасть змогу комплексу генерувати власну енергію.

Фото: CGTN