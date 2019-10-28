У Києві відкрилися Дні турецької кухні

У столиці 28 жовтня в межах Днів турецької культури стартували Дні турецької кухні.

Про це під час пресконференції оголосив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дні турецької кухні – це другий етап Днів турецької культури в Києві. Спеціально для цього прибули шеф-кухарі з Туреччині, які вже розпочали роботу в готелі Hilton", - повідомив Гюльдере.

За словами дипломата, хоча турецька кухня сильно різниться залежно від регіону, проте, в межах заходу буде представлено усе її розмаїття. Самі презентації відбуватимуться за принципом "шведського столу".

"Найвідоміші шеф-кухарі створять спеціальне турецьке меню", - зазначив Гюльдере.

Водночас, наголосив посол, нинішні Дні турецької культури, у межах яких проходять Дні турецької кухні, робитимуть акцент на презентації нового туристичного регіону, який наразі розвивається в Туреччині, – Даламану.

Цей регіон, за словами дипломата, має свої гастрономічні особливості, які стануть відкриттям для українців.

Дні турецької кухні триватимуть до 31 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві з 21 жовтня до 3 листопада відбуваються Дні турецької культури.

21 жовтня в Національній філармонії України відбувся концерт "Відлуння музики з різних берегів" за участю Олексія Ботвінова, Бурхан Очала та Енвера Ізмайлова.

28 жовтня розпочалася виставка живопису "Барви світу. Туреччина" в інституті Юнуса Емре (вул. Пушкінська, 28).

Також з 1 до 3 листопада пройде Тиждень турецького кіно, під час якого покажуть стрічки "Блакитний велосипед", "Колись давно в Анатолії", "Фокусник", "Народ мого діда", "Останній лист". Ці фільми демонструватимуться в кінотеатрах “Київська Русь”, “Братислава”, “Ліра”, “Лейпциг”, “Дніпро”.