Цьогоріч Туреччину відвідає 1,5 мільйона українців – посол

У Посольстві Республіки Туреччина в Україні прогнозують, що до кінця року кількість українців, які відвідають Туреччину, сягне 1 млн 500 тисяч осіб.

Про це під час пресконференції розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Туреччина в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується цифр минулого року, то відвідало Туреччину 1 млн 400 тисяч українців. Цього року сезон ще не закінчився. Якщо ми проаналізуємо наявні цифри цього року, то, я думаю, що до кінця сезону ми сягнемо цифри 1 млн 500 тисяч осіб”, - сказав Гюльдере.

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За його словами, крім літнього відпочинку Туреччина пропонує можливості для зимових видів спорту.

“Є також оздоровчий туризм, спортивний туризм. Тому що Туреччина пропонує хороші умови як для проведення спортивних зборів, наприклад, футбольних команд, так і для індивідуальних тренувань, як-от велоспорт”, - зазначив дипломат.