У Києві пройдуть Дні турецької культури

У Києві з 21 жовтня по 3 листопада відбудуться Дні турецької культури.

Про це під час пресконференції поінформував посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є проєкт, який ми розпочали вже давно. Проєкт має назву “Дні турецької культури”. На сьогодні між Туреччиною і Україною посилились гуманітарні, туристичні зв'язки. З жовтня 2017 року в Києві працює культурний центр Інститут Юнуса Емре. Цей центр не тільки забезпечує викладання турецької мови, він проводить різноманітні культурні заходи. Крім того, у нас ще є академічна взаємодія, яка зростає — це початок викладання української мови в Стамбульському університеті, і ведеться робота з турецької мови тут, в Україні”, - сказав Посол.

Так, за його словами, в кінці жовтня відзначатимуть День проголошення Турецької Республіки, і до цієї дати заплановано провести низку культурних заходів.

У рамках днів турецької культури у Києві 28 жовтня о 15.00 відбудеться виставка живопису "Барви світу. Туреччина" у інституті Юнуса Емре (вул. Пушкінська, 28).

Також з 1 по 3 листопада пройде тиждень турецького кіно, під час якого покажуть стрічки: "Блакитний велосипед", "Колись давно в Анатолії", "Фокусник", "Народ мого діда", "Останній лист". Ці фільми демонструватимуться в кінотеатрах: “Київська Русь”, “Братислава”, “Ліра”, “Лейпциг”, “Дніпро”.

Крім цього, заплановано провести дні турецької кухні (28-31 жовтня) в готелі Hilton (Бульвар Тараса Шевченка, 30).

Читайте також: У столиці встановили меморіальну дошку письменнику Сергію Плачинді

“Українці матимуть можливість ознайомитися з турецькою кухнею, її представлятимуть шеф-кухарі, які прибудуть з Туреччини”, - розповів він.

Також 21 жовтня у Національній філармонії України відбудеться концерт "Відлуння музики з різних берегів" за участю Олексія Ботвінова, Бурхан Очала та Енвера Ізмайлова.