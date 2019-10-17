У столиці встановили меморіальну дошку письменнику Сергію Плачинді

У Києві, на вул. Гончара, 52, встановлено меморіальну дошку видатному українському письменнику-прозаїку, публіцисту, критику, члену Спілки письменників України Сергієві Плачинді. Письменник проживав у цьому будинку з 1983 по 2013 рік.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В минулому році відзначалося 90-річчя з дня народження (Сергія Плачинди - ред). І сім'я вирішила увіковічнити його пам'ять", - прокоментувала донька письменника - журналіст та письменниця Галина Плачинда.

Вона повідомила, що пам'ятну дошку виготовлено коштом родичів письменника, а автором виступив талановитий скульптор-початківець Даниїл Ровеньчин.

У Києві встановили меморіальну табличку видатному українському письменнику Сергію Плачинді / Фото: Іля Лійченко

За словами доньки письменника, рішення про встановлення меморіальної таблички було ухвалено на Комісії Київради, одноголосно.

"Місяць ще не пройшов, як нам цей дозвіл дали. У Комісії були вчені, художники, митці. Коли я запропонувала розказати, хто такий був Сергій Плачинда, вони відповіли, що не потрібно, бо знають його. І мені це було дуже приємно. Проголосували одноголосно", - зазначила Галина Плачинда.

На урочистостях з нагоди відкриття меморіальної дошки зібралися колеги письменника по літературному та журналістському цеху, науковці, відомі політики, громадські діячі, українські інтелектуали та сусіди письменника.

У своїх спогадах про Сергія Плачинду вони наголошували на великій любові письменника до України, що знайшло відображення в його творах. Водночас, з цієї ж причини творчість Сергія Плачинди періодично піддавалася забороні, а самому письменнику навішували небезпечний в радянські часи ярлик "українського націоналіста".

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Меморіальну табличку письменнику було встановлено поруч з табличкою на честь провідного українського перекладача-поліглота Віля Гримича, що також проживав у цьому будинку.

Зі спогадами про письменника виступили відомі науковці, державні діячі, журналісти, сусіди.

Сергій Плачинда народився у 1928 році. на Кіровоградщині (хутір Шевченко). Його перу належить, десятки творів та книжок - романи, повісті, оповідання. Плачинда був першопублікатором доти невідомих «Щоденників» О. Довженка. У 1960 р. з ініціативи член ЦК КПУ Миколи Шамоти був звільнений «за український націоналізм».

Книга Сергія Плачинди «Неопалима купина», яка була вилучена з бібліотек і продажу за «націоналістичний ухил», побачила світ в 1968 році. Це були історичні повісті, в яких художньо осмислювалися постаті Роксолани, Галшки Гулевичівни, Артема Веделя, Максима Березовського, Теофана Прокоповича.

Плачинда брав активну участь у діяльності Народного Руху України. Засновник і перший голова Української селянської демократичної партії.

В останні роки життя працював старшим науковим співробітником Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. Досліджував праісторію та найдавнішу міфологію України.

Лауреат літературної премії ім. Івана Кошелівця за 2001 рік.

Помер 8 вересня 2013 року, в Києві.